1 Pourquoi la Belgique n’impose pas de tests aux voyageurs venant de Chine alors que le nombre de cas explose là-bas ?

Le premier argument avancé est la taille de la Belgique. « On est un tout petit pays et l’impact serait très petit », assure le virologue Steven Van Gucht. « Sans oublier que les voyageurs peuvent entrer via d’autres pays et donc pas uniquement en atterrissant à Zaventem. C’est pourquoi il faudrait demander à l’Europe de prendre une décision uniforme. »