Cela faisait près de deux ans qu’il n’avait plus foulé un court australien, en simple en tout cas. Au lendemain d’une première défaite, en double, Novak Djokovic a retrouvé le goût de la victoire « down under », en battant le Français Constant Lestienne (6-3, 6-2). Acclamé par le public à Adélaïde, le numéro 5 mondial a apprécié ce « retour de rêve » comme il l’a qualifié. De quoi bien lancer sa quête d’un dixième sacre à Melbourne, dans un peu plus de trois semaines, mais aussi une saison 2023 durant laquelle il repartira à la chasse aux records.