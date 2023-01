Le Montois Luc Marchal, président de l’Horeca en Wallonie, s’attend à une nouvelle année compliquée: «On doit être positif pour 2023 même si des entreprises ne résisteront pas!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Luc Marchal, tout comme l’Horeca Wallonie, dont il est à la tête depuis le mois de février, n’ont pas eu une année 2022 de tout repos. D’abord président faisant fonction, ensuite élu officiellement au mois de septembre, il aura eu fort à faire durant une année marquée par la crise énergétique.

Une tâche ardue dans laquelle il est accompagné. « On a un bureau composé de huit personnes qui travaillent les dossiers en profondeur. L’Horeca est composé de segments différents : snacks, boîtes de nuit, brasseries, hôtels, lieux d’hébergement, campings, traiteurs… On est une énorme famille. Chaque segment a ses spécificités et besoins propres. »

Pas tous égaux face à la crise

Le Covid a d’ailleurs bien montré que tous les membres de l’Horeca n’étaient pas logés à la même enseigne. « Les organisateurs d’événements étaient les plus touchés car ils sont restés fermés le plus longtemps. Il faut pouvoir distinguer les différents segments pour pouvoir les représenter. Dans l’Horeca en Wallonie, on a une majorité de micro-entreprises de 3 à 5 personnes. Si elles ne peuvent pas être représentées par un organe, elles ne seront pas écoutées. »