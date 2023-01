«Un œil indiscret»: c’est quoi cette nouvelle série brésilienne sulfureuse disponible sur Netflix? La série qui rencontre son petit succès devrait vous plaire si vous avez aimé « 365 Jours ». Netflix

Par Xavier Verheyden

Voilà une série qui devrait vous plaire si vous avez adoré « 365 Jours » ou « Sex/Life ». Ce 1er janvier 2023, Netflix a dévoilé un tout nouveau contenu, « Un œil indiscret ».

Composée de dix épisodes, la mini-série brésilienne créée et écrite par Marcela Citterio suit Miranda (Débora Nascimento), une hackeuse qui sait faire preuve de discrétion. Elle adore espionner sa voisine Cléo (Emmanuelle Araujo), prostituée de luxe. Et du spectacle, il y en a ! Avec ses jumelles, ses caméras et ses ordinateurs piratés, elle n’en rate pas une miette.

Un jour, Cléo demande à Miranda de garder son chien le temps de ses vacances. Miranda va alors tuer un homme, par légitime défense. Un piège qui était préparé de toute pièce… Sexe, drame, amour… en regardant cette série, vous serez servis !

Dans le reste du casting, on retrouve Nikolas Antunes, Angelo Rodrigues, Gabriela Moreyra ou encore Gabriella Muglia.