Un enfant de deux ans et demi recrache une... compresse, neuf jours après une opération à Bruxelles (vidéo)

Mardi début d’après-midi, dans le centre de Huy. Muse Murtezi (32) et Liridona Kadrija nous reçoivent chez eux, Ils ont retrouvé le sourire. Leur fils va mieux. « Depuis qu’il a recraché la compresse, il a recommencé à articuler et à respirer par le nez. Il est libéré, il sort de dix jours de souffrance », nous dit Muse. Il y a quelques jours, les heureux parents du petit Ilian, deux ans et demi, ont vécu une fin d’année bien compliquée.