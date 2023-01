Martin a vite déchanté après ses vacances en famille à Dubai: «J’ai fait confiance à ces gens mais au lieu de ça…»

« J’ai eu du mal à y croire lorsque j’ai revu l’ordinateur de bord. Ils ont réussi à parcourir 618 miles (soit 384 km) pendant mon absence ! », enrage le quinquagénaire dans les colonnes du Sun. En plus de ce kilométrage supplémentaire, sa voiture qu’il avait pris le soin de laver de fond en comble avant de partir était remplie de cendre de cigarette, le plein était vide, deux roues ont été éraflées et le pare-chocs présente des dommages.

Et les surprises ne se sont pas arrêtées là puisque quelques jours plus tard, ce sont trois amendes qui sont arrivées dans sa boîte aux lettres. « J’ai fait confiance à ces gens pour garer ma voiture et s’en occuper pendant mon absence. Mais au lieu de ça, ils l’ont conduite partout et ont écopé de trois amendes ! »