Le Telecom Center de Florennes ferme définitivement ses portes: «Les deux dernières années ont été catastrophiques», déplore le patron Jean-François Aretz

Dix ans après son ouverture à la rue de Mettet à Florennes, la boutique Telecom Center fermera définitivement ses portes le 31 janvier. Après dix ans de bons et loyaux services auprès de la population, Jean-François Aretz glissera la clef sous le paillasson. « Oui, c’est un sentiment de tristesse. Pendant le covid, on parlait beaucoup du monde d’après, mais… des habitudes ont été prises, les gens restaient chez eux et ne sont pas sortis après », explique-t-il.