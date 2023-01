La province de Hainaut lance Ready4Sup’ à Charleroi: un programme pour préparer les élèves de fin de secondaires aux études supérieures, grâce à un cursus en sciences et en maths

Ces cours préparatoires visent les élèves de 6e et 7e secondaires qui souhaitent entreprendre des études supérieures dans le domaine des sciences et/ou de la santé.

C’est une petite nouveauté qui devrait plaire aux élèves de fin de secondaires désireux de se préparer au mieux à leurs études universitaires. En effet, « ce cursus permet d’être initié ou de se mettre à niveau dans certaines matières, de se préparer à une épreuve d’admission ou encore de se familiariser avec les exigences et méthodes de travail de l’enseignement supérieur », peut-on lire sur le site de la plateforme « Étudier en Hainaut ».

Les cours proposés dans le cadre de ce cursus préparatoire auront lieu du 18 janvier au 22 avril 2023 à la Cité Juvénile, située au nº2, Square Hiernaux, à Charleroi. Ce programme comprend des modules en mathématiques, physique, chimie et biologie.

Le mercredi et le samedi

Les cours de mathématiques et de physique auront lieu les mercredis après-midi, de 13h30 à 17h. Et les cours de chimie et biologie auront lieu le samedi matin, de 9h à 12h30.