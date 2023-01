Le mur de la caserne des pompiers, un point stratégique pour protéger Theux des inondations, sera bien reconstruit

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est pas parce qu’on est une commune que l’on a plus de facilité à négocier avec les assurances. Dans le cadre des inondations toutes les personnes qui avaient quoi que ce soit le long de l’eau l’ont perdu. Il a fallu des trésors de patience et de persévérance à tous les sinistrés pour essayer de récupérer ce à quoi ils avaient droit. La commune de Theux ne fait pas exception à la règle. Depuis un an, elle se battait pour qu’on lui indemnise le mur de la caserne des pompiers.