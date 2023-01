Cristiano Ronaldo sur son transfert à Al-Nassr: «Un contrat unique parce que je suis un joueur unique»

Sous contrat depuis le 1er janvier dernier avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a été ce mardi soir aux yeux du monde entier. Dans le stade Mrsool Park de Riyad 30 000 personnes étaient présentes sur place pour assister à la présentation de la star portugaise.

Lors de sa présentation, Cristiano Ronaldo a évoqué son choix de signer en Arabie saoudite : « Pour l’instant, je me sens très bien. Je suis fier d’avoir pris cette grande décision, pour ma vie et le football. En Europe, mon travail a été fait, j’ai tout gagné, joué dans de grands clubs. En Asie, Al-Nassr m’a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d’inspirer les jeunes générations. »

Il a ajouté ensuite qu’avec ce transfert, l’ancien joueur du Real Madrid souhaite changer les mentalités : « Pour moi, c’est une opportunité footballistique, mais pour inspirer les jeunes générations. J’ai eu beaucoup d’opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, mais j’ai choisi ce club. C’est une chance d’aider, d’apporter avec mon expérience, de faire grandir le club, notamment la section féminine d’Al-Nassr. »

Et d’ajouter : « Je me fiche de ce que les gens ont dit, j’ai pris ma décision. Je suis très heureux d’être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j’ai vu plein de matchs. Ce que je veux, c’est jouer, dès demain si le coach pense que c’est le bon choix (rires). Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique. »

Le Portugais, sans contrat depuis novembre dernier après avoir quitté Manchester United, a signé un contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr, club d’Arabie saoudite.