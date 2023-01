Les avocats d’Eva Kaili vont redemander sa libération: «Elle n’a toujours pas vu son bébé, faute d’effectifs en prison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La députée européenne est actuellement incarcérée à la prison de Haren. C’est en tout cas ce qu’a révélé son avocat, Michalis Dimitrakopoulos. Il a ainsi confié que le processus avait déjà commencé pour « convaincre l’enquêteur de libérer l’accusée ». Il précise que les travaux préparatoires pour une nouvelle demande de libération conditionnelle, sous conditions restrictives, ont été entamés le jour de l’An. « Depuis ce lundi, l’avocat belge Me André Rizopoulos est également à Bruxelles et il va tenter de convaincre l’enquêteur en lui présentant des arguments juridiques et factuels. Le but est de remplacer la détention provisoire de Mme Kaili par des conditions restrictives ».