Voici les arguments des 14 riverains qui ne veulent pas du Mc Donald’s à Huy: «La situation va devenir invivable»!

Représentés par Me Christophe Thiebaut, ils ont déposé un dossier de 20 pages qui peut être consulté auprès du service environnement de la Ville de Huy jusqu’au 18 janvier.

Les 14 riverains pointent aussi « l’incompatibilité du projet avec le voisinage. » Les nuisances sonores générées par le trafic mais aussi « par le bruit des portières qui claquent » et des camions de livraison les inquiètent.

Autre gros argument avancé par les signataires du recours : l’impact sur la mobilité. « Le pire sera les problèmes de circulation. Les gens en auront marre des embouteillages et ne viendront pas dans les zonings ! » note l’un des riverains. « Au fil des années, c’est devenu une petite ville. C’est pénible de rentrer chez soi en voiture. Les deux zonings commerciaux attirent suffisamment de voitures. Il n’en faut pas davantage sinon la situation deviendra invivable. Et le drive du Mc Do représente 50 % de la clientèle » signale un autre.

« Les embouteillages commencent très tôt dès le matin à n’en plus finir jusque tard dans la soirée » renchérit l’un des voisins de la rue Joseph Wauters.