Coup d’envoi des soldes d’hiver : un début calme mais pas catastrophique pour les commerçants du Centre

*** ****** *** ******* **** ****

Père et fils ont apposé la pastille 10% sur les articles les plus coûteux, difficiles à obtenir. « Sinon, on fait 30%. C’est vrai qu’il y a un ralentissement, on ne lance pas la casquette en l’air, mais on ne se plaint pas non plus. Après, il faut tenir au moins trois semaines, si on ne vend que la première, ça ne suffit pas… »

***** *** ** ****** *** ** ***** ********* *** **** ************* ** ****** ** ** ********** ********** *** ******** ** ** *** ** ** **** *** ********** ************ ***** ******* ********* *************** **** ************ ** ******** *** ***** *** **** ** *** **** *********** ** ********** ** ** **** *** ** ********* ****** **** ** *** **** *** ********** ***** ** ***** *** ** **** ** ******** *** ********** * ****** ** ******* ** *** ****** ******** ** ** **** *** *** ******* **** *** ****************

** ******** ******* *** *** *** *** *********** ** *********** *** *** *** ********** ** ***** *** *** *** ******* *** ******* ************* ******** ******** *** **** ** ************ **** ** ********* **** *** ** *** *************** ********* **** ** *** ********** ******** ********** ** **** *** *** *** ****** ** ****** *********** ********** ******* *** *** *** **** **** ******* **** ** **** ****** *** ** **** ****** *** ******* **** **** ***** ********* ***** ** ** ** ** ******** *** ** **** ** **** ** ********* **** ***** *** **** **** ****** ** ****** *** ***** *** ******* *** *********** ** *** ********** ** * *** **** ********** ********************

** *** ***** ** ********** **

**** *** ******** *** **** ***** ********* ** *** ** ****** ******* ** ********* ******** * **** ** ***** *** **** **** *** ******* ********* ****** ** ** ********* ******* *** **** **********

**** ** *** ****** **** ******** **** ** ******** ** *************** ** ***** **** ********** ** **** *** ******* ** **** ***** ****** **** *** ********* ****** ********** ******* *** **** ******* **** *** ****** ******** *** **** *** ** *** ** ** **** ** **** *** ********** ** *****************

**** ******** *** ********* ********* ********** *** ** ******* ********** ** **** *** ****** ** ***** * ** ** **** *** ** ********** **** ***** ** ***** ** ****** ** ***** **** ** ******* *** ******** ******* ***** ***** **** ****** ** ** *********** ** ****** *** ***** ***** ********* **** ** ** *** ** ********* ****** *** ***** ***** ** *******************

**** ***** ** **** ******* ** ******* *** ** *********** *** ******* *********** ** ** ******** ** ****** **** ******* ***************** ** ************* *********** **** ** *** *** ** ********* **** ** ******* ** **** ** ***** **** ****** *** ******** ****** *** * ***** ** ***** *** * ** **** **** ** ****** ******* ********* *** ******** ** **************