Repas servi en retard, pas de champagne à minuit, toilettes bouchées… Un Nouvel An tourne au fiasco à Roux: les organisateurs s’expliquent

Magali et sa famille ont été bien déçues de leur réveillon de Nouvel An. Avec son mari, sa maman, sa fille et son beau-fils, ils se sont rendus dans une salle de la rue de Courcelles, à Roux. Le principe est connu : en échange d’une certaine somme, votre soirée est organisée avec repas, animation musicale et autres réjouissances. Mais, ici, les choses ne se sont visiblement pas passées comme prévu. « Ma fille avait repéré l’événement sur Facebook », nous confie Magali. « Nous avons réservé pour 5, au prix de 90 € par personne. »

Deux heures sans manger

L’affiche promettait apéro, mises en bouche, buffet froid et chaud, fromage, dessert, cotillons et champagne à minuit, le tout accompagné d’un DJ pour l’ambiance. Oui, tous les ingrédients y étaient, mais les invités ont dû faire preuve d’une grande, très grande patience.