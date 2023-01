Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Standard inaugurera, vendredi soir (20h45) à Sclessin face à Saint-Trond, l’année footballistique belge. En espérant connaître un meilleur sort que celui que l’équipe limbourgeoise lui avait réservé au cours de ces deux dernières saisons, en l’emportant à chaque fois 1-2 en bord de Meuse, précipitant à la fin du mois de décembre 2020 la perte de Philippe Montanier, limogé au soir même de la rencontre, puis celle de Mbaye Leye à l’automne 2021, même si le couperet n’était tombé que six jours plus tard dans la foulée d’une défaite, la troisième de rang, enregistrée à Malines.

Si, quels que soient le scénario et le résultat de la rencontre de vendredi, Ronny Deila est assuré de ne pas allonger la funeste liste, le Standard aura à cœur de tourner définitivement le dos à une année 2022 maudite et de fêter le passage à l’an 2023 de la plus belle des manières, pour lancer une première partie d’année au cours de laquelle, dans le processus de reconstruction du club gouverné par 777 Partners, les priorités et les axes de travail du club seront nombreux. Sur tous les plans, et pas que sur le terrain sportif…

1. Une place dans le top 8 serait la bienvenue