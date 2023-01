«On n’est jamais préparé à affronter ça»: un appui psychologique et un espace de recueillement se préparent dans l’école lensoise d’Emmy et Marty, tués par leur papa à Vaudignies

Drame familial de Vaudignies: le bourgmestre de Chièvres très ému, «organiser une marche blanche est essentiel» Après le décès de Sara et de ses deux enfants, Marty et Emmy, la Commune de Chièvres a décidé d’organiser une marche blanche, ce dimanche. « C’est le minimum qu’on puisse faire », assure le bourgmestre, lui-même très marqué par le drame.

Une minute de silence et un lâcher de ballons accompagneront cet hommage rendu à Sara, Emmy et Marty, les trois victimes de Vaudignies. La Ville de Chièvres a confirmé, lundi, qu’un moment de recueillement serait organisé, dans le quartier où ils ont brutalement trouvé la mort. « En hommage aux trois victimes décédées dramatiquement à la rue de Quièvremont ce vendredi 30 décembre, une marche blanche sera organisée ce dimanche 8 janvier à 14 heures. Le départ est fixé au carrefour formé par les rue Robert Flament, rue de Ladeuze et rue de Quièvremont (lieu-dit chapelle Loquet) », précisait la Ville.

Pour le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel, l’organisation d’un tel hommage est une nécessité, à plus d’un titre : « À partir du moment où un tel drame touche une famille chiévroise et plus particulièrement une maman et deux enfants, on ne peut pas passer ces faits sous silence », précise-t-il. « C’est une façon de montrer son soutien à la famille dont nous avons sollicité l’accord préalable. Il est naturel et logique, de la part d’une ville, de la part d’un bourgmestre, de proposer une marche symbolique et une minute de silence, en hommage aux victimes. Je sens d’ailleurs aussi un réel besoin de la population, de se recueillir ensemble, de se retrouver… ».

« Des traces morales toujours présentes »

Très rapidement après les faits terribles survenus vendredi, une cellule psychologique a été mise en place. « Beaucoup de personnes ont eu besoin de cette aide et j’avoue que, moi-même, j’en ressens le besoin », assure le maïeur chiévrois qui s’est rendu sur place le soir même. « Quand j’ai reçu l’appel des services de secours, quand on m’a annoncé un féminicide et un probable double infanticide, j’avoue que j’ai été effaré… Je n’arrivais pas à y croire : ce n’était pas possible, c’était invraisemblable… Je me suis senti les jambes coupées. C’est épouvantable et surtout, on ne s’attend pas à vivre cela, a fortiori dans une petite commune rurale. Je suis retourné sur les lieux le lendemain et, s’il n’y avait plus de traces visibles du drame, on sentait que les traces morales étaient toujours présentes ».

« Des féminicides, ce n’est plus possible ! »

Sur place, le bourgmestre a tenté de soutenir au mieux les proches. « Aux questions qu’on me posait, notamment la sœur de la victime, je ne savais que répondre. Malgré tout, je me devais de jouer mon rôle en tant que chef de la police, et apporter toute l’aide psychologique dont je me sentais capable. J’avoue que ce n’était pas facile. Moi-même je ne comprends pas ce qui peut pousser un papa à agir de la sorte, ce qui peut se passer dans sa tête. On est au 21e siècle ! Cela ne devrait plus arriver… C’est compliqué à gérer. J’ai toujours, en tête, l’image des victimes ».

Malgré tout, Olivier Hartiel a décidé de rapidement agir à la mesure de ses moyens. « Ce qui me choque, c’est qu’il s’agit d’un féminicide… et j’ai l’impression qu’on ne parle plus que de ça. Il faut impérativement expliquer, dès le plus jeune âge, via les cours de civilité, comment fonctionne la vie et éduquer les enfants à ce qu’est un couple, à ce qu’implique le fait d’avoir des enfants, cela change la vie. Je pense qu’il faut mener ce travail de terrain et jouer ce rôle éducatif, dès la fin des primaires », précise le bourgmestre. « J’ai aussi envie de rappeler aux gens que nous, mandataires politiques, en cas de gros problèmes, on est là, on peut s’adresser à nous. Au-delà de la politique, nous sommes avant tout des êtres humains et je suis avant tout le bourgmestre de tous ».