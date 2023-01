Coronavirus: les variants circulant en Chine «ne constituent pas un défi» pour l’UE selon l’ECDC, «car ils y circulent déjà»

« La Belgique vient de plaider très fortement, au sein du CSS, pour une réponse européenne unifiée et efficace, visant non seulement à renforcer la surveillance des variants pour les voyageurs arrivant de Chine dans toute l’UE, mais aussi à réduire le risque de multiplication des infections chez les passagers arrivant par avion, via une obligation de présenter un test négatif avant le départ », commentait-on côté belge, à l’issue de la réunion.

Selon cette source, cette position est celle d’une majorité d’États membres. La Commission assurait de son côté que les Vingt-sept s’accordaient sur une approche coordonnée, en vue de la réunion de l’IPCR de mercredi.

Le nombre de cas de Covid-19 a atteint un niveau record en Chine continentale, avec un pic le 2 décembre dernier, précise l’avis de l’ECDC. « Au cours des trois dernières semaines, l’incidence a diminué, probablement aussi en raison d’un nombre plus faible de tests effectués, ce qui a généré moins de détections d’infections. On manque toujours de données fiables sur les cas en Chine de Covid-19, les admissions dans les hôpitaux, les décès ainsi que sur la capacité et l’occupation des unités de soins intensifs (USI). On s’attend à des niveaux élevés d’infections par le SARS-CoV-2 et à une pression accrue sur les services de santé en Chine dans les semaines à venir, en raison de la faible immunité de la population et du relâchement des interventions non pharmaceutiques », ajoute l’ECDC.

Toutefois, « étant donné l’immunité plus élevée de la population dans l’UE/EEE, ainsi que l’émergence antérieure et le remplacement ultérieur des variants circulant actuellement en Chine par d’autres sous-lignées Omicron dans l’UE/EEE, une recrudescence des cas en Chine ne devrait pas avoir d’impact sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans l’UE/EEE », selon l’agence.

La semaine dernière déjà, l’ECDC avait jugé « injustifiée » l’imposition de mesures de dépistage et des restrictions d’entrée dans l’UE pour les voyageurs en provenance de Chine.

Plus d’une douzaine de pays ont imposé ces derniers jours des tests Covid aux passagers en provenance de Chine, s’inquiétant du manque de transparence sur les chiffres des infections et redoutant l’apparition de nouveaux variants.

Pékin a condamné ce mardi ces décisions, dénuées de base scientifique selon le régime communiste qui menace de « prendre des contre-mesures ». À partir de dimanche, Pékin n’imposera plus de quarantaine aux personnes arrivant de l’étranger, mais continue de demander un test PCR négatif aux voyageurs. La Chine elle-même ne délivre d’ailleurs plus de visas de tourisme depuis bientôt trois ans.

Suivant des recommandations européennes, la Belgique a décidé lundi que les eaux usées des avions atterrissant à Brussels Airport en provenance de Chine (deux par semaine) seraient analysées par séquençage génomique, à la recherche d’éventuels nouveaux variants. Autre mesure : les voyageurs rentrant de Chine et ressentant des symptômes de type Covid devront se soumettre à un test PCR ou antigène, pour analyse par séquençage génomique.

La Commission européenne a par ailleurs rappelé mardi avoir proposé de longue date à Pékin une expertise en santé publique et des dons de vaccins. Elle dit avoir réitéré cette offre dernièrement, sans réponse à ce jour.