Engis: Prayon achète Febex et entre sur le marché de l’électronique

Avec 97% des parts détenues, Prayon devient actionnaire majoritaire de cette société basée à Bex en Suisse, qui emploie près de 60 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros en 2021.

Febex est le leader européen dans la production et la commercialisation de l’acide phosphorique de qualité électronique utilisé par exemple dans la fabrication des circuits imprimés ou semi-conducteurs. « Grâce à son acide phosphorique ultra pur et ses installations de pointe, elle offre en outre des solutions qui répondent aux normes les plus strictes de l’industrie pharmaceutique », décrit Prayon dans un communiqué.