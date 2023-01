Le bâtiment du Spawn Bar, avenue de l’Europe à Charleroi, à vendre pour 575.000€: le propriétaire veut mieux rentabiliser l’édifice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les fans de jeux vidéo, le Spawn Bar, situé à l’avenue de l’Europe, représente « the place to be » à Charleroi. Ouvert depuis 2017, il offre la possibilité aux visiteurs de s’adonner à leur passion, sur console ou ordinateur, tout en sirotant un bon verre. Pourtant, depuis quelques semaines, l’annonce de la vente du bâtiment tourne sur les sites spécialisés.