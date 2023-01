Les incroyables images de la présentation de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr (vidéo)

Quatre jours après la confirmation de son transfert, Crisitano Ronaldo a été présenté officiellement à la presse et aux supporters du club saoudien d’Al-Nassr mardi dans le stade du Mrsool Park de Riyadh.

«Mon travail est terminé en Europe, j’y ai tout gagné, j’ai joué dans les plus grands clubs et c’est un nouveau défi pour moi en Asie», a déclaré Ronaldo lors d’un bref point presse. «Je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait offert cette opportunité. Je suis très heureux et fier d’être ici et j’espère pouvoir inspirer les futures générations.»

En rejoignant l’Arabie saoudite à 37 ans, ’CR7’ assure cependant que sa carrière «n’est pas terminée». «Je ne fais pas attention à ce que les gens disent. J’ai eu plusieurs offres en Europe mais aussi au Brésil et aux Etats-Unis mais j’ai fait le choix de venir en Arabie saoudite. De plus, le championnat saoudien est très compétitif et peu de gens le savent.»

À l’issue de la conférence de presse, Ronaldo est parti se changer au vestiaire avant de fouler la pelouse du Mrsool Park pour saluer les nombreux supporters présents dans ce stade qui peut accueillir jusqu’à 25.000 personnes.

Le joueur portugais était sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United fin novembre. Dans une interview incendiaire, Ronaldo avait affirmé «ne plus respecter» son entraîneur Erik ten Hag et s’en était aussi pris aux dirigeants du club.

’CR7’ a signé un contrat jusqu’’en juin 2025 avec Al-Nassr avec un salaire estimé à 200 millions d’euros.