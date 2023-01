Recharger gratuitement sa voiture électrique devant le hall omnisports de Seraing, c’est désormais terminé!

Comme on paie son plein à la station-service, il faudra désormais délier les cordons de la bourse pour recharger son véhicule électrique à Seraing. Il y a quelques années, la Ville avait installé deux bornes de rechargement devant le hall omnisports serésien, permettant de charger 4 véhicules en même temps. Ces bornes étaient en libre-service, et quiconque possédait un véhicule électrique pouvait venir l’y charger. Une véritable plus-value pour les utilisateurs, d’autant plus qu’il y a quelques années, ces dispositifs publics n’étaient pas légion. Elles permettent de charger 4 véhicules en même temps. - P.N.

« Ces bornes étaient gratuites, dans le but de stimuler l’engouement des Serésiens à adopter une conduite plus durable », indique Laura Crapanzano, échevine de l’Environnement. « Aujourd’hui, avec la hausse des prix de l’énergie, on a pris la décision de stopper leur gratuité. Nous avons eu une phase de publicité, et nous considérons désormais que cette phase est arrivée à terme. »

Le conseil a déjà voté le point. - P.N.

Lors du dernier conseil communal, il a donc été décidé à l’unanimité l’établissement de cette redevance, avec échéance au 31 décembre 2025. Elle devra ensuite être reconduite. « Le montant de la redevance est fixé à 0,45 €/kWh », poursuit l’échevine. « Ce tarif est basé sur le prix le plus élevé de l’année 2022 et sera adapté semestriellement, en fonction de la fluctuation des prix de l’électricité. » Laura Crapanzano. - L.H Appli ou badge Concrètement, comment les propriétaires d’un véhicule électrique pourront-ils payer ? Rien de plus simple… « Soit, via une application de prépaiement Bancontact sur smartphone et l’utilisation d’un QR Code. Soit, pour ceux qui n’ont pas de smartphone, via un badge. » Elles se trouvent devant le hall omnisports. - P.N. Ce dernier type de paiement permet en effet aux utilisateurs n’ayant pas de carte Bancontact, ni de smartphone, de pouvoir accéder aux bornes. Dans ce cas, l’utilisateur s’inscrit sur le site www.plugsurfing.com et commande un badge au prix de 9,95 €. Ce dernier permet d’accéder aux bornes du marché provincial. Les paiements sont alors effectués via la carte « Visa » de l’utilisateur. Le montant de la redevance est fixé à 0,45 €/kWh. - P.N. On pourrait d’ailleurs voir fleurir d’autres dispositifs similaires sur le territoire de la Ville de Seraing. Celle-ci est en contact avec différents partenaires pour créer un maillage de bornes. « Dans le cadre d’un projet de la Région wallonne d’implanter des bornes de ce type en région liégeoise, nous sommes en discussion avec la Spi, pour notamment identifier les meilleurs endroits chez nous. »