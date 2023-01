Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les feux d’artifice et les pétards sont interdits dans de nombreuses communes. Et pour cause, ils effrayent souvent les animaux environnants. Cyriel et sa maman, de Membach, peuvent en témoigner. Leur chien Baloo s’est enfui suite à des tirs de pétards, le soir du 31 décembre. Pour le retrouver, mère et fils essayent de le retrouver par tous les moyens. Leur dernière idée en date : le rechercher avec un drone.