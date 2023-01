Procès des attentats à Bruxelles: «Il faut que Monsieur Van Quickenborne sorte de son mutisme», «pourquoi il ne veut pas que ce procès avance?»

La première audience de 2023 du procès des attentats à Bruxelles a été suspendue, mardi vers 15h30 après que les accusés ont protesté contre le maintien des fouilles à nu systématiques pourtant interdites par une ordonnance en référé, et que l’un des policiers responsables de leur transfert a refusé de venir s’exprimer devant la cour.

« Pourquoi ce référé n’est pas respecté, je n’en sais rien. La présidente n’en savait rien non plus et a demandé à un policier qui refuse de venir et qui prend un avocat. Je n’ai jamais vu ça dans une cours d’assises », a ajouté Me Lurquin. « À partir du moment où vous avez un référé et que le ministre de la Justice ne respecte pas ce référé, vous avez un problème. On a écrit à Monsieur Van Quickenborne. Il n’a jamais répondu et il refuse maintenant que la police puisse venir parler devant la cour d’assises ».