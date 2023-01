Voici les dates des collectes des sapins de Noël dans les différentes communes du Centre

Dès le 9 janvier, le service des Travaux procédera au ramassage des sapins de Noël dans toute l’entité binchoise. S’il fallait s’inscrire l’année dernière, ce n’est plus le cas cette année.

– Le lundi 9 janvier à Binche

– Le mardi 10 janvier à Bray et Waudrez

– Le mercredi 11 janvier à Buvrinnes, Epinois et Péronnes

– Le jeudi 12 janvier à Leval et Ressaix

Les sapins devront être déposés la veille à partir de 18h ou le jour même de la collecte soit avant 6h du matin. Pour toute information complémentaire, le Service travaux est joignable par téléphone au 064/23.06.57 ou par email (travaux@binche.be).

Braine-le-Comte

La collecte des sapins s’organisera à partir du 10 janvier pour toute la commune de Braine-le-Comte. Un seul passage se fera par rue. Les sapins devront être déposés la veille soit le 9 janvier et ce, après 18h.

Chapelle

L’intercommunal TIBI organisera une collecte des sapins de Noël sur l’entité de Chapelle le 14 janvier 2023 à partir de 6h du matin.

Les sapins doivent être déposés sur le trottoir la veille au soir soit après 18 h ou le jour même avant 6h.

Ecaussinnes

L’Administration communale procédera à la collecte en porte-à-porte des sapins de Noël les 9 et 10 janvier entre 8h et 14h30.

Enghien

La collecte des sapins de Noël s’effectuera le mardi 17 janvier 2023 pour toute l’entité d’Enghien. Ceux-ci devront être déposés devant votre habitation la veille à partir de 18h.

Cette année encore, le service hippomobile de la Province du Hainaut s’occupera de la collecte des sapins déposés dans le centre d’Enghien grâce à un attelage de chevaux de trait et une équibenne.

L’Entreprise de Travail Adapté qui s’est proposée cette année encore, s’occupera quant à elle du ramassage de la cité à Marcq.

Estinnes

Le Service des Travaux de l’Administration communale procédera au ramassage des sapins de Noël entre le 9 et le 13 janvier. La collecte sera effectuée sur toute l’entité mais uniquement sur réservation préalable. Celle-ci doit se faire pour le 6 janvier au plus tard auprès du Service Travaux par téléphone au 064 311 330 ou par email (geoffrey.sturbois@estinnes.be).

La Louvière

Les diverses collectes de sapins sur l’entité louvièroise sont prévues aux dates suivantes :

– Les lundi 9 et mardi 10 janvier à La Louvière

– Les mercredi 11 et jeudi 12 janvier à Haine-Saint-Paul et Haine-Saint-Pierre

– Les lundi 16 et mardi 17 janvier à Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries et Besonrieux

– Le mercredi 18 janvier à Trivières et Saint-Vaast

– Les jeudi et vendredi 19 et 20 janvier à Maurage, Strépy-Bracquegnies et Boussoit

Le Rœulx

La Ville du Rœulx organise un service de ramassage des sapins de Noël dans tous les villages de l’entité du 9 au 13 janvier 2023.

– Le lundi 9 janvier à Le Rœulx

– Le mardi 10 janvier à Mignault

– Le mercredi 11 janvier à Thieu

– Le jeudi 12 janvier à Ville-sur-Haine

– Le vendredi 13 janvier à Gottignies

Les sapins devront être déposés sur les trottoirs le jour du ramassage avant 8h00 du matin.

Manage

Pour la commune de Manage, la collecte des divers sapins de Noël s’effectuera :

– Le lundi 9 janvier 2023 à Manage

– Le mardi 10 janvier 2023 à Fayt-Lez-Manage

– Le mercredi 11 janvier 2023 à Bois d’Haine

– Le jeudi 12 janvier 2023 à La Hestre

– Le vendredi 13 janvier 2023 à Bellecourt

Morlanwelz

Le Service des Travaux ramassera les sapins de Noël du 9 au 12 janvier inclus, dans toutes les communes de l’entité.

Seneffe

La collecte des sapins de Noël s’effectuera uniquement les jours suivants :

– Le lundi 9 janvier à Seneffe

– Le mardi 10 janvier à Feluy

– Le mercredi 11 janvier à Arquennes

– Le jeudi 12 janvier 2023 à Familleureux

– Le vendredi 13 janvier à Petit-Roeulx

Pour être ramassés, tous les sapins devront être déposés sur le trottoir la veille du passage et, ce, après 18h00.

Soignies

Cette année encore, la collecte des sapins de Noël de l’entité sonégienne se fera par des chevaux de trait. Celle-ci s’effectuera en porte-à-porte et des lieux d’apport volontaire seront également mis en place dans chaque village pour les rues où les chevaux ne pourront pas effectuer le ramassage.

Le ramassage se fera :

– Le samedi 14 janvier à Soignies

– Le mardi 17 janvier à Thieusies

– Le mercredi 18 janvier à Neufvilles

– Le jeudi 19 janvier à Casteau

– Le vendredi 20 janvier à Naast

– Le samedi 21 janvier à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et à Horrues