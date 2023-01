Les pompiers Athois sont en deuil: Léon Buidin est décédé

Né à Ogy le 3 juin 1949, Léon Buidin est entré dans le Corps des Sapeurs-pompiers de la Ville d’Ath, le 1er octobre 1970, à l’âge de 21 ans. Admis à la retraite le 1er juillet 2009, Léon a passé 38 années au service de la population des entités d’Ath, de Brugelette, de Lens et d’Oeudeghien.

Son ami de toujours, l’Athois Michel Sauvage, pompier à la retraite également, se souvient : « Comme il habitait le centre-ville, Léon pouvait rapidement rejoindre le casernement à vélo, occupant dès lors, bien souvent, le véhicule sorti en 1er départ, lequel débouchait sur la Grand-Place d’Ath… et ce, alors que les sirènes d’alerte retentissaient encore ! ». Et Michel de poursuivre : « Pompier dans l’âme, il en était devenu le porte-drapeau, le cantinier, le président de l’amicale. Il a aussi transmis sa passion débordante à son fils, à son beau-fils et à son petit-fils. Léon avait le contact facile et agréable, il poussait volontiers la chansonnette, avait un franc-parler de chaque instant : sa compagnie était recherchée et appréciée. Son départ nous oblige à tourner la page d’une belle tranche de vie, faite de larmes mais aussi de beaucoup de moments de bonheur partagés », conclut Michel avec émotion.