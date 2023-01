Un ambulancier agressé le jour de l’an à Dison: «C’était d’une violence absolue, mais je devais rester de marbre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« On est le 1er janvier, il est 8 h 43 et on reçoit un appel pour une mission. Dans l’ambulance, on apprend que ça concerne quelqu’un qui a un problème psychiatrique. Avec mon collègue, on se dit que l’année commence bien… »

Mehdi Lecarme, pompier ambulancier à Verviers depuis une vingtaine d’années, ne croyait pas si bien dire. Car cette intervention, la première de sa journée de travail et de 2023, allait le voir subir une violente agression, avec un choc post-traumatique qui le met en incapacité de travailler. Pour la première fois de sa déjà longue carrière.