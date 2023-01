Un musée retraçant l’histoire du RSC Anderlecht dans le Lotto Park est à l’étude

L’information a fait sourire les fans des Mauves et Blancs. Le RSC Anderlecht, club le plus titré de Belgique, souhaite installer dans son stade, le Lotto Park, un musée dédié à l’histoire du club. Les trophées, les maillots et des souvenirs du Sporting. Le club bruxellois souhaiterait mettre en avant l’expérience pour se supporters et pour les touristes, d’après la DH.

Du côté de la commune, on nous explique que le projet avait déjà été évoqué par l’ancien bourgmestre Eric Tomas (PS) en 2013. « On en avait rediscuté dernièrement avec le Sporting », explique Julien Milquet (Les Engagés), échevin des Sports. « L’idée est d’intégrer davantage le club dans les parcours touristiques bruxellois qui passent par la commune d’Anderlecht. Le projet souhaite valoriser le lien entre le club et la commune. »