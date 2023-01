Dylan, devenu père à même pas 20 ans, a giflé son bébé de trois mois: «Le petit pleurait et j’étais un peu énervé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce 15 mars 2017, à Seneffe, le jeune papa est à cran. « J’avais eu des mots, des menaces de la part de la maman. Le petit pleurait. J’étais énervé. Je lui ai mis une petite gifle »

– Où, lui demande le président du tribunal correctionnel de Charleroi

– Au visage, sur le haut de la joue, répond Dylan

– Une gifle comment ?

– La main ouverte, comme ça…

de videos

Le jeune homme mime une petite tape. Elle laissera pourtant un hématome et un gonflement sur la joue de Léo. Quand on a moins de 3 mois, cela peut vous laisser des séquelles… Aujourd’hui Léo a 6 ans. Et, heureusement, tout va bien pour lui.