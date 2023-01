7 plaintes en 2021 pour agression de pompier, 1 en 2022: «Les gens s’habituent malheureusement à être insultés»

Un ambulancier agressé le jour de l’an à Dison: «C’était d’une violence absolue, mais je devais rester de marbre» Un policier a été blessé la nuit du réveillon, mais un ambulancier a aussi été agressé verbalement de façon très violente, le 1er janvier à Dison. Ce dernier, Mehdi, est d’ailleurs en incapacité. Il raconte sa pire première intervention de l’année.

Mehdi Lecarme (à droite), ambulancier depuis plus de 20 ans, a été agressé le jour de l’an à Dison. - D.R.

Par Bruno Beckers Chef d’édition La Meuse Verviers

« On est le 1er janvier, il est 8 h 43 et on reçoit un appel pour une mission. Dans l’ambulance, on apprend que ça concerne quelqu’un qui a un problème psychiatrique. Avec mon collègue, on se dit que l’année commence bien… »

Mehdi Lecarme, pompier ambulancier à Verviers depuis une vingtaine d’années, ne croyait pas si bien dire. Car cette intervention, la première de sa journée de travail et de 2023, allait le voir subir une violente agression, avec un choc post-traumatique qui le met en incapacité de travailler. Pour la première fois de sa déjà longue carrière.

Arrivés sur le lieu de l’intervention, le parking del’Intermarché à Dison, les ambulanciers voient que deux combis et une voiture de police sont déjà sur place. La zone est donc sécurisée, ils s’approchent pour s’occuper de la personne couchée au sol pour laquelle on a appelé les secours. Une personne assez agressive, qui crie beaucoup.

Mais ce n’est pas elle qui posera problème à l’ambulancier verviétois, mais une de ses connaissances qui assiste à la scène.

« On s’échange un sourire… »

« Quand j’arrive, je vois un policier que je connais. On se dit bonne année et le policier me dit qu’elle commence comme l’autre s’est terminée. Et on s’échange un sourire. » Ce qui n’échappe pas à la connaissance de la victime, qui ne supporte pas ce qu’il assimile apparemment à un manque de respect. « Il me dit : “tu n’es pas honteux, tu es là pour secourir une personne et tu te réjouis de son malheur !” Ce qui n’était pas le cas, on parlait juste entre nous. Et je ne réponds pas », poursuit l’ambulancier.

Malheureusement, ça ne suffit pas à calmer l’agité, qui l’insulte de plus belle. « Il me traite de fils de pute, menace de me casser la gueule et de me faire la peau, de buter mes parents… Pendant 20 à 25 minutes il n’a pas arrêté de m’insulter violemment ! Il est même venu face à moi, à 30 cm de mon visage, tout en continuant à m’insulter. C’était hyperagressif, d’une violence absolue, mais je devais rester de marbre. Je ne pouvais pas réagir. »

L’ambulancier arrive à garder son sang-froid, il se contente juste de dire à son agresseur qu’il ira porter plainte contre lui. Les ambulanciers quittent alors Dison et se dirigent vers l’hôpital. Et le collègue de Mehdi sonne à la caserne pour demander son remplacement vu la violence de l’agression verbale.

« Et là j’explose, je frappe dans une armoire… »

« Moi je ne me rends pas compte à ce moment-là que je ne suis pas en état. Je vais à la police porter plainte et je reviens à la caserne où je dis que je suis prêt à débriefer. Et là j’explose, je frappe dans une armoire… Je n’en pouvais plus. D’ailleurs quand je raconte l’histoire vraiment, j’ai envie de tout casser, je me mets en colère. J’y pense sans arrêt depuis dimanche, j’ai été blessé cérébralement. Les officiers estiment que je ne suis pas prêt à travailler et ils ont raison. Je ne sais pas quand je vais recommencer à travailler, je ne veux pas risquer de péter une durite sur quelqu’un… »

Des policiers passifs

Un élément interpelle l’ambulancier : la passivité des policiers, présents en nombre sur les lieux mais qui n’ont pas réagi pour évacuer l’excité et permettre aux ambulanciers de faire sereinement leur travail. « Je ne veux pas incriminer la police, mais je n’ai pas compris pourquoi ils ne l’ont pas arrêté... »

Une autre chose qui attriste l’ambulancier, c’est que son agresseur était d’origine maghrébine. « Parce que ce sont mes origines aussi et qu’on pourrait dire que ce sont toujours eux… C’est donc encore plus décevant pour moi. Il m’a aussi dit que j’étais un mauvais musulman, alors que lui m’a traité de fils de pute : qui est le bon musulman alors ? » Surtout que, pour la petite histoire, Mehdi est… chrétien.

Actuellement écarté, lui qui n’est jamais absent jusqu’ici, Mehdi ne sait pas quand il pourra à nouveau travailler. Il verra une psychologue cette semaine.