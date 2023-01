Un nouveau magasin s’installe à la place de Sanima à Amay: «On est spécialisé dans le chauffage, les sanitaires et la climatisation»

Une nouvelle enseigne a pris la place de celle de Sanima au nº5 dans la rue Campagne à Ampsin. Le magasin MP Sanit a la même vocation que son prédécesseur mais avec quelques différences. « Nous vendons tous les produits pour les secteurs du chauffage, des sanitaires, des ventilations et des climatisations », annonce Mirko Prudenziani, le patron. « Nous n’avons pas de showroom, on fonctionne comme un grossiste mais à la fois pour les professionnels et les particuliers », précise le patron de 29 ans. de videos Le bâtiment a été rénové. « Après le départ de Sanima en juillet, il a fallu refaire l’intérieur du magasin qui était vétuste. Nous avons refait le sol et repeint les murs. On a changé l’éclairage pour passer au led et nous avons aussi changé les rayons. On a maintenant des étagères modulables plus espacées, c’est plus pratique », estime le patron.

L’intérieur du magasin a été refait. - AC

Self scan Une autre nouveauté par rapport à l’ancien commerce, c’est la possibilité de scanner soi-même les produits dans les rayons. « Nous avons mis en place un système automatique qui permet aux clients de se promener dans le magasin avec un petit pistolet scanner. Au fur et à mesure de leurs achats, ils peuvent scanner leurs références et il n’y a plus qu’à passer à la caisse après, cela simplifie les achats », détaille Mirko Prudenziani.

Il y a toutes les pièces pour réparer les appareils vendus. - AC En plus de vendre du matériel comme des chaudières ou des climatiseurs, la boutique se veut plus proche des clients pour les réparations. « Nous avons toutes les pièces qu’il faut en cas de panne. On souhaite apporter un véritable suivi aux personnes qui souhaitent réparer au lieu de remplacer un appareil tombé en panne », souligne le patron. En ligne La boutique MP Sanit est en ligne depuis plusieurs mois. « J’ai commencé par un e-shop, il fonctionnait bien mais seulement pour les petites pièces. Les clients étaient plus frileux au moment d’acheter des produits plus gros et plus onéreux donc on a décidé de s’installer dans une boutique physique pour ajouter un contact humain et cela fonctionne bien car après deux jours j’ai déjà vendu des boilers et d’autres grosses pièces », se réjouit le patron.