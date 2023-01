Pro League: Ruud Vormer quitte officiellement le Club de Bruges et rejoint Zulte Waregem

Après plus de huit ans de bons et loyaux services, Ruud Vormer quitte le Club de Bruges pour rejoindre Zulte Waregem, ont annoncé les deux clubs mardi. Le Néerlandais est prêté jusqu’a la fin de saison au ’Essevee’ et signera en juillet un contrat de deux ans.

Vormer, 34 ans, est arrivé au Club de Bruges en 2014 en provenance de Feyenoord, remportant cinq titres de champion de Belgique, une Coupe de Belgique et quatre Supercoupes de Belgique. Sur le plan individuel, le Néerlandais a également remporté le Soulier d’Or en 2017.

Au total, il a joué 356 matches pour les Brugeois, compilant 63 buts et 95 assists. Cette saison, il n’a joué que trois rencontres avec les ’Blauw & Zwart’.

En fin de contrat en juin prochain, Vormer est donc prêté jusqu’au terme de la saison à Zulte Waregem et signera en juillet un contrat de deux ans avec le «Essevee». Zulte Waregem occupe actuellement la 17e place en championnat avec 13 points en 18 journées.

«Le Club de Bruges restera mon club pour la vie. J’y ai vécu huit années et demie magnifiques et remplies de succès et je ne peux qu’être reconnaissant pour cette période. Je veux remercier tout le monde au sein du club et les supporters et je suis certain que nous nous reverrons bientôt», a réagi Vormer dans le communiqué du Club de Bruges.

«Le transfert de Ruud a été une grande réussite pour toutes les parties. Ruud a gagné une place dans la liste des légendes du club et sera lié aux ’Blauw& Zwart’ pour toujours. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière et le remercions chaleureusement pour tout ce qu’il a fait pour le club», a ajouté Vincent Mannaert, le CEO brugeois.

Également cité dans le communiqué de Zulte Waregem, Vormer a déclaré son «envie de jouer à nouveau au football». «Je trouve depuis longtemps que Zulte Waregem est un très beau club. Je manque peut-être de rythme mais je veux me donner à 100% pour maintenir le club en D1A.»