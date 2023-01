Le musée Train World à Schaerbeek a franchi le cap du millionième visiteur

Train World a franchi le cap du millionième visiteur ce mardi 3 janvier, a fait savoir le musée de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) par voie de communiqué. Depuis son ouverture en septembre 2015 à Schaerbeek, l’endroit a permis aux curieux de découvrir ou redécouvrir l’histoire du chemin de fer en Belgique grâce, notamment, à plusieurs pièces d’exception appartenant à la SNCB et à de nombreuses archives.

Le public a répondu de plus en plus présent au fil des ans, passant de 65.424 visiteurs en 2015, à une fréquentation record de 151.440 personnes en 2021. Depuis 2016, le nombre de visiteurs se situe toujours au-delà de 130.000 par an, à l’exception de l’année 2020, frappée de plein fouet par la pandémie (95.192). Plus de 29.000 élèves se sont également rendus à Train World depuis son ouverture.