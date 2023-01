Attention aux arnaques pendant les soldes: voici nos quelques bons conseils pour les éviter!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les soldes d’hiver ont débuté ce mardi et vous serez nombreux à vous ruer dans les magasins pour tenter de dénicher des bonnes affaires ! Mais il convient d’être attentif car certaines arnaques subsistent toujours sur internet ou dans les commerces ; c’est le cas dans une enseigne de grande distribution où l’on aperçoit un pied de lampe en marbre dont le prix de base est fixé à 99 euros et le prix soldé… à 102,99 euros ! D’autres commerçants gonflent leurs prix avant la période de soldes pour obtenir des articles, avec des prix plus élevés pour les articles soldés que le prix de base. De quoi faire réagir et se poser des questions…