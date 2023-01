Retour des contrats fixes chez Luminus: du côté de la concurrence, on ne semble pas encore prêt à les remettre en place, «nous ne comptons pas nous précipiter»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À peine trois mois après avoir abandonné les contrats fixes en plein cœur de la crise énergétique, le fournisseur d’énergie Luminus le propose de nouveau. Selon la société, le marché s’est assez stabilisé pour proposer de nouveau ce type de contrat.

« La demande de produits à prix fixe s’est toujours maintenue et les prix ont considérablement baissé récemment, c’est pourquoi nous avons décidé de proposer à nouveau des contrats fixes à partir du 1er janvier 2023 », explique Nico De Bie, le porte-parole du groupe. « Les conditions exceptionnelles qu’a connues le marché de l’énergie en août et septembre nous avaient contraints à suspendre cette offre à partir du 1er octobre. Les prix étaient trop élevés et trop volatils. Les proposer à nouveau reste un peu risqué mais notre évaluation du marché nous a menés en ce sens ».

Contactés par nos soins, les concurrents de Luminus ne semblent pas encore prêts à remettre en place leurs contrats fixes mais ils suivent tous la situation de près.