Michy Batshuayi inscrit un doublé en sept minutes et offre la victoire au Fenerbahçe

Dans le cadre de la 17e journée du championnat de Turquie de football, Fenerbahçe est allé s’imposer 1-2 à Antalyaspor grâce à un doublé de Michy Batshuayi (55e, 62e). Au classement, le Fener est premier avec 35 points, deux d’avance sur Galatasaray, qui reçoit Ankaragucu mercredi. Antalyaspor occupe la 14e place avec 16 points.

Le Fener a animé le début de la rencontre et a vu une frappe de Joshua King, l’attaquant norvégien associé à Batshuayi en attaque, heurter le poteau (11e). Par contre, Antalyaspor a pris les devants sur un service de Güray Vural repris de la tête par Haji Wright (14e, 1-0). Les visiteurs ont réagi mais Diego Rossi, Miguel Crespo et Lincoln Henrique se sont montrés imprécis et Serdar Aziz a placé sa reprise de la tête sur la transversale (43e).

Après la pause, Fenerbahçe a encore crié à la malchance lorsque une déviation de la tête de King a rebondi sur le poteau mais Batshuayi a surgi pour égaliser de la tête (55e, 1-1). Le Diable Rouge a signé un doublé en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Vural (62e, 1-2) avant de quitter la pelouse (85e).

Dans le bas du classement, Umraniyespor et Hatayspor avec Muhammed Mert sur le banc, ont partagé l’enjeu 2-2. Les visiteurs ont mené deux fois à la marque mais n’ont pu faire la différence alors qu’ils se sont retrouvés en supériorité numérique à la 78e. Au classement, Hatayspor est 15e (16 points) et Umraniyespor 18e (11 points)/