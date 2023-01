Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ewa et Dominique Van Smevoorde, les patrons de ce magasin dédié à la fête, ont vendu un peu moins de batteries de feu d’artifice pour le Nouvel An 2022-2023 que l’année précédente. « Et personne n’a voulu acheter de fusées à bruit atténué ! Pour l’instant, cela ne marche pas du tout ». Mais le couple compte bien se rattraper en ce début d’année avec l’engouement déjà constaté par les louageurs de costumes de gille pour tous les carnavals de la région du Centre en général et le retour du carnaval de Binche en particulier.

Lire aussi Très grand cru pour les carnavals 2023 de Binche et de La Louvière: «Je n’ai jamais eu autant de demandes pour des chapeaux de gille neufs et totalement blancs», voici pourquoi…

« Depuis le 15 novembre, les cagnottes de gilles viennent nous trouver pour nous passer des commandes très spéciales… » confesse Dominique.