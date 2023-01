Chute mortelle depuis un balcon à Saint-Gilles: les funérailles de Kevin, originaire d’Antoing, auront lieu le 10 janvier

L’effondrement d’une partie de la balustrade en pierre du balcon d’un appartement sis au 3e étage d’un immeuble de l’avenue Jean Volders a engendré la chute mortelle – de 17 mètres – d’une victime de sexe masculin.

La victime tombée du balcon de St Gilles est Kevin Himpens, originaire d’Antoing. Il était actif dans de nombreux groupes de musique de la région et s’était produit tout récemment à Hollain.

Ses funérailles auront lieu le 10 janvier en l’église de Peronnes.

Pour rappel, les ambulanciers et, puis, les policiers (venus les sécuriser) qui intervenaient la nuit du Nouvel An sur la chute mortelle d’un balcon à Saint-Gilles ont été pris pour cible par des personnes malintentionnées qui leur ont jeté des projectiles et des feux d’artifice. L’intervention a été filmée peu après minuit par les jeunes fauteurs de troubles qui se trouvaient alors dans la rue Vanderschrick. Au même moment, au bout de cette rue Vanderschrick, au carrefour formé avec l’avenue Jean Volders, c’est-à-dire à proximité de là où on aperçoit (sur la vidéo) l’ambulance des pompiers de Bruxelles, il faut vous imaginer que le corps de la victime se trouvait encore sur le trottoir et venait tout juste d’être recouvert d’un drap blanc lorsque les hostilités envers les ambulanciers ont commencé ; lorsque des jets de bouteilles en verre et des tirs de feux d’artifice avec, en prime, des cris comme « niquez vos mères (…) bande de fils de pute », les ont obligés à se replier le temps que les policiers interviennent…