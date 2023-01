Lié au Sporting de Charleroi depuis des décennies, Amilcare Bertozzi repose au paradis des Zèbres

Amilcare Bertozzi était le tenancier mythique de la buvette du Mambourg (et du stade Jonet) dans les années 70. Personnage truculent, il était le confident des soirées souvent arrosées des Mathy, Sumera, Böhmer, Bertoncello et cie. Il se retira au début des années 80 pour laisser la place au regretté Jean-Claude Fievet (ex-joueur du Sporting et beau-père de Rudy Moury) et se consacrer au Brabançon, café prospère de la rue Neuve, à l’époque, qu’il géra et anima pendant une trentaine d’années.

Amilcare, qui était né le 18 avril 1938 à Cartoceto’Pesaro (Italie), repose dans sa maison de Mont-sur-Marchienne, où ses amis peuvent lui rendre hommage ces mercredi et jeudi, de 17h à 19h. Et vendredi, ce sera sa dernière étape vers le paradis des Zèbres, à 9h30 à l’église de Marcinelle Haies.

Adieu l’ami !