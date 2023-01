Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Équipement du Sporting de Charleroi sur les épaules, Michel Bouhoulle (50 ans) observait l’entraînement des Zèbres depuis le bord du terrain alors que les Carolos préparaient la suite de leur saison en Turquie, début décembre. Les brefs échanges et regards qu’il pouvait alors avoir avec certains joueurs durant les séances témoignaient du respect que ces derniers lui vouent. « J’ai vu Michel Bouhoulle et il m’a beaucoup aidé », expliquait Jules Van Cleemput en septembre 2021 alors qu’il sortait d’une période lors de laquelle il avait reconnu que le soutien de celui qu’Edward Still avait appelé « coach de vie » avait été primordial pour cesser de broyer du noir.