Controverse en Premier League: Arsenal réclame un penalty pour une faute de main, l’arbitre ne bronche pas (vidéo)

La 19e journée du championnat d’Angleterre a débuté ce mardi avec une alléchante affiche entre Arsenal, avec Albert Sambi Lokonga réserviste, et Newcastle. Ce choc entre deux équipes, qui n’ont connu qu’une seule fois la défaite cette saison, s’est soldé par un match nul 0-0. Les Gunners restent leaders avec 44 points, huit de plus que Manchester City, qui compte un match de moins, et neuf d’avance sur les Magpies, troisièmes.

Les Gunners ont directement mis le feu dans la surface de Newcastle et se sont créés des occasions par Gabriel Martnelli (3e), Bukayo Saka (5e) et Granit Xhaka (7e). Mais après avoir un peu tremblé, les Magpies ont équilibré le jeu. Les deux équipes se sont neutralisées en ayant régulièrement recours à la faute, obligeant l’arbitre à sortir cinq cartes jaunes de la 27e à la 42e minute.

La seconde période a été aussi acharnée avec quatre cartes jaunes et trois tirs cadrés des Gunners, qui n’ont pas mis Nick Pope en difficulté. Mais Arsenal a réclamé un penalty en fin de match. Une vidéo qui sème le doute chez plusieurs supporters