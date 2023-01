Mondiaux de darts: Michael Smith remporte sa première couronne mondiale en battant Michael van Gerwen en finale (vidéo)

L’Anglais Michael Smith a décroché son premier titre mondial de darts en s’imposant 7-4 face au Néerlandais Michael van Gerwen en finale du championnat du monde lundi à Londres en Grande-Bretagne.

Finaliste en 2019, déjà face à Van Gerwen, et en 2022, face à l’Écossais Peter Wright, Smith, 32 ans et 4e mondial, met ainsi la main sur son premier titre mondial. Van Gerwen, 33 ans et 3e mondial, manque lui l’occasion de remporter un quatrième titre de champion du monde après ceux gagnés en 2014, 2017 et 2019.

Battu par Van Gerwen en demi-finale lundi, Dimitri Van den Bergh, 28 ans et 15e mondial, était lui devenu le premier Belge à atteindre le dernier carré d’un championnat du monde.