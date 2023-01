Météo: un mercredi gris et venteux avec des passages pluvieux fréquents

Le vent de sud-ouest sera assez fort dans les terres et fort au littoral avec des rafales souvent comprises entre 60 et 70 km/h. En fin d’après-midi, elles pourront temporairement atteindre 70 à 80 km/h sur l’ouest et le centre au passage d’un front froid.

Il fera très doux avec des maxima de 8 ou 9ºC en haute Ardenne à 12 ou 13ºC en Flandre.