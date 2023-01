«Très loin du niveau exigé», «Invisible»… La presse espagnole détruit Eden Hazard après sa prestation face à un club de quatrième division en Coupe

Après plus de deux mois sans fouler les terrains avec la vareuse du Real Madrid sur le dos, Eden Hazard s’est enfin vu octroyer l’occasion de montrer ce dont il est capable ce mardi. Affirmant que le Belge était de retour en grande forme à l’entraînement des Madrilènes, Carlo Ancelotti a (enfin) décidé de lui donner une chance, en le titularisant en Coupe du Roi, face à la modeste équipe de quatrième division de Cacereño. Mais, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ancien capitaine des Diables rouges n’a pas convaincu durant les 67 minutes qu’il a passées sur le pré. Ou plutôt le champ, vu l’état du terrain…

Comme on pouvait s’y attendre, la presse espagnole s’en est donnée à cœur joie après cette contre-performance du Brainois. Un média, Eldesmarque, lui a même octroyé la note… de 1/10 pour sa prestation ! « Ce n’était peut-être pas le bon endroit pour se montrer, mais il n’a pas montré la moindre envie de le faire », peut-on lire en justification de cette note presque insultante.

De son côté, Marca a consacré une chronique entière à l’ancien Lillois, en en profitant pour en remettre une couche. « C’est évidemment une coïncidence, mais dès que Hazard est sorti, le Real a marqué… Madrid a échappé au désastre grâce à un but de Rodrygo, et c’est arrivé quelques secondes à peine après la sortie d’un Hazard à nouveau invisible du terrain. C’est une coïncidence, mais également un épisode de plus dans ce tunnel qui dure depuis quatre ans. » Avant d’insister sur ce manque de présence du Belge dans son analyse du match. « Malgré l’état du terrain, on ne peut pas justifier avoir vu si peu Hazard ce soir. Il a donc été remplacé, sanctionné pour ses décrochages -ou pour le spectacle offert, allez savoir… »

Même son de cloche du côté de AS, qui notait que « Hazard a été invisible, perdu entre le flanc et l’axe. Qui sait s’il manque d’envie ou de force… » Enfin, le Mundo Deportivo n’y allait pas non plus de main morte sur les critiques adressées au Brainois. « Même contre une D4, il a été insuffisant. Titularisé pour la première fois depuis trois mois, il a à nouveau gâché une opportunité de renouer la dynamique avec ses coéquipiers. Le terrain ne ment pas : le Belge a prouvé qu’il était très loin du niveau minimum exigé pour jouer au Real Madrid. »