Une page se tourne en Belgique pour les nombreux clients: «Ces produits sont vendus à prix réduit, ils doivent partir car ils ne correspondent plus à l’enseigne»

Rome ne s’est pas faite en un jour et ce sera pareil pour « Intermarché by Mestdagh ». Les supermarchés, dont la reprise par l’enseigne française est effective depuis ce mardi, ont commencé leur transformation. Changement de nom, de visuel, d’organisation des rayons et des produits… Il y a du travail dans les différents magasins. de videos Comme le montrent nos confrères de la RTBF dans un reportage, il faudra un peu de temps avant que les modifications ne soient pleinement terminées. Bruno Crassini, responsable de trois magasins « Intermarché by Mestadgh », explique d’ailleurs que la cohabitation entre le passé et le futur durera quelques jours. « D’ici vendredi, l’ensemble des marques Intermarché seront présentes dans nos magasins, sauf manquement ou retard de livraison ».

Et il l’avoue également, tout cela impliquera une période d’adaptation pour s’habituer. Qui plus est, il faut également se séparer des produits Carrefour restants dans les rayons. Pour cela, un grand déstockage a été mis en place avec une vente des produits à prix réduit durant 15 jours. « Déstockage dit bien que ce sont des produits encore corrects, qui n’ont aucun problème de date mais qui doivent partir car ils ne correspondent plus à l’enseigne avec laquelle nous travaillons maintenant. »

Un conseil d’entreprise extraordinaire Suite à ce changement, un conseil d’entreprise extraordinaire est convoqué lundi prochain, 9 janvier, pour que la direction présente aux partenaires sociaux « son ambition pour l’entreprise et ses points de vente ».

Les syndicats espèrent obtenir, lors de ce conseil d’entreprise extraordinaire, « l’apaisement » et des précisions attendues depuis longtemps pour les conditions de travail du personnel, a confié à Belga Myriam Delmée, du Setca. Les organisations syndicales sont préoccupées par la reprise par Intermarché des magasins du groupe Mestdagh, notamment parce que le premier fonctionne via un système de franchisés. Mme Delmée s’inquiète d’éventuels licenciements et/ou détérioration des conditions de travail alors que les franchisés représentent généralement des structures plus petites que les magasins intégrés Mestdagh. De son côté, Intermarché Belgique assure avoir « besoin de toutes et tous pour réussir notre ambition et devenir un acteur majeur de la distribution », selon les mots de son porte-parole, Philippe de Breuck, cités dans un communiqué. Il précise que dès la réouverture des magasins mercredi, l’ensemble de l’assortiment de produits Intermarché sera proposé dans les magasins Mestdagh. Intermarché annoncé également que depuis ce mardi, Guillaume Beuscart remplace Emmanuel Coria comme administrateur délégué de Mestdagh. L’annonce de la reprise par le groupement « Les Moustequaires », via l’enseigne Intermarché, de la société Mestdagh remonte à mars. L’autorité belge de la concurrence a donné son feu vert en novembre.