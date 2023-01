«Will Trent»: mais qui est donc cet enquêteur élégant, charmant et intuitif attendu chez nous sur Disney+?

Incontestablement, la série repose sur ce célibataire basané et aux allures de professeur, qui porte des costumes impeccables, pratique un humour à froid et n’a pas son pareil pour voir dans une enquête ce que personne ne voit. Il est observateur, intuitif, perspicace. Bref, c’est un rôle en or pour le Portoricain Ramón Rodriguez, qui avait notamment joué Bosley dans l’éphémère remake télé de « Drôles de dames » en 2011.

Ce mardi 3 janvier à 22h, c’est la chaîne ABC qui a lancé la première nouvelle série de l’année, « Will Trent », inspirée par les Best-Sellers de Karin Slaughter, laquelle la co-écrit. Vous avez deviné : son personnage central est un dénommé Will Trent, qui est agent spécial au Bureau d’Investigations de Géorgie (GBI). C’est à Atlanta, la capitale de cet état, que cet homme élégant et charmant a grandi… dans plusieurs familles d’accueil. Une enfance traumatique qui lui a donné un but : s’assurer que personne ne sera abandonné comme il l’a été. Raison pour laquelle il a recueilli un petit chihuahua, Betty, qu’il prend partout avec lui.

L’autre chose à souligner sur la série, c’est que sa première saison ne couvre qu’une seule affaire, à savoir le kidnapping d’Emma, une adolescente que sa mère a cru assassinée en découvrant, dans la superbe maison familiale, un corps ensanglanté qui n’était pas le sien, mais celui de Kayla Anderson. La maman en question, Abigail, est jouée par… Jennifer Morrison, l’inoubliable Allison Cameron de « Dr House » (et aussi Emma dans « Once Upon A Time » !), qu’on est content de retrouver. Et son mari de fiction, Paul Campano, a les traits, lui, de Mark-Paul Gosselaar. Clairement, avec ces « guests », les producteurs ont voulu marquer le coup. Et ils l’ont fait ! La séquence d’ouverture est également mémorable. On y voit Abigail se battre avec une violence folle avec le jeune homme qu’elle pense être le meurtrier de sa fille, et qu’elle tue avec sa raquette de tennis. Secouant !

Lorsque Will débarque sur le lieu du carnage avec une armada de policiers, Paul remarque rapidement que la jeune fille morte n’est pas Emma, que Will déclare immédiatement « kidnappée ». Logiquement, à la fin de la première saison, on saura qui l’a enlevée, et pour quelle raison. Nous n’en écrirons pas davantage sur cette intrigue qui démarre sur les chapeaux de roue, et à laquelle viennent se greffer d’autres histoires. Ce qui rend la série plus étoffée que la majorité des fictions policières du genre.

Lire aussi «Je suis trop amoché pour écrire»: l’acteur Marvel Jeremy Renner blessé après son accident

Nous ne pouvons pas conclure cette présentation sans mentionner les collègues de Trent, à commencer par Angie Polaski, interprétée par la chanteuse Erika Christensen, qui est sa maîtresse. On découvre « ça » au terme du premier épisode, et c’est gentiment torride. Dans l’équipe, il y a aussi l’Afro-américaine Faith Williams, interprétée par Iantha Richardson, et le sexy Michael Ormewood (Jake « Quantico » McLaughlin), qui est marié et a un petit garçon. On va forcément s’introduire dans leur vie privée, et d’ailleurs c’est fait dès le premier épisode.

On le répète : l’originalité de « Will Trent » réside surtout dans la personnalité particulière dudit Will. On lui souhaite une longue vie sur ABC, et on l’attend en Belgique sur Disney +.