Promos, folders, cagnotte, remises: grosse nouveauté pour les clients de CORA

Très attendue de la part des clients, l’app répond à la stratégie de digitalisation grandissante et représente l’aboutissement de plusieurs mois de travail pour les équipes qui se sont données à 100 %. « Nous sommes particulièrement heureux du résultat et fiers de présenter aujourd’hui une version digitalisée de nos services. Nous mettons un point d’honneur à faciliter la vie de nos clients et à prolonger en quelque sorte le merveilleux travail qu’accomplissent nos collaborateurs au quotidien. », explique Olivier Haller, Directeur général de CORA Belux.

Les clients qui auront téléchargé gratuitement l’application auront leur carte toujours accessible et à portée de main. Ils seront en outre les premiers au courant des promos et accèderont à tout moment aux folders du magasin sélectionné. De plus, ils garderont un œil sur leur historique d’achats et leur cagnotte. Pratique pour récolter les euros accumulés lors des précédents achats et bénéficier ainsi des meilleures remises.