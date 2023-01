De Dour à Bernissart, l’histoire des machines à feu utilisées pour remonter les eaux des charbonnages et des carrières

Bernard Delguste est un retraité des assurances industrielles. A 75 ans, il a toujours la passion du premier jour pour l’histoire locale et régionale et plus particulièrement les épisodes relatifs à la révolution industrielle.

Le site de la grande machine à feu de Dour (rue Camille Moury). - D.R.

En 1720, on en installe une à Jemeppe-sur-Meuse et les charbonnages du couchant de Mons suivent dans la foulée. En 1739, Fresnes-sur-Escaut en France obtient aussi sa machine à feu. Lavoisier décrit dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert la pompe à feu du bois de Boussu en 1756. L’arrivée de la machine à feu provoque des mouvements sociaux car il y a des suppressions d’emplois. En 1730, le travail de cinquante chevaux et de vingt hommes pour extraire, via un carrousel l’eau à une profondeur de 90 mètres est remplacé par une machine à feu gérée par deux hommes. En 1765, James Watt améliore la machine à feu de Newcomen et à la fin du 18ème siècle, on voit la généralisation de ces machines mais aussi de l’augmentation des profondeurs des puits ».

La grande machine de Dour. - D.R.

A 600 m de profondeur

C’est ainsi que les puits vont aller jusqu’à 200 mètres de profondeur vers la fin du 18ème siècle, 300 mètres en 1820, 400 en 1840, plus de 600 mètres de profondeur en 1866. Notons au passage que pas mal de puis du Borinage descendaient à plus de 1.000 mètres au milieu du vingtième siècle ! « La fin du 19ème siècle sonne le glas pour les machines à feu qui sont remplacées par des pompes ».

Finalement, il reste peu de traces de ces engins particuliers. Le plus beau vestige conservé se situe à Bernissart. Un bâtiment superbement restauré et qui fait la fierté de la commune frontalière avec ses iguanodons. A noter qu’à proximité de ce bâtiment aussi appelé Maison Canivet, on trouve un parc ludo-pédagogique qui permet aux visiteurs de découvrir la proto-industrie de la mine. Grâce à un carrousel interactif et aux reconstitutions grandeur nature d’équipements miniers du 18ème siècle, les visiteurs comprennent les premières techniques d’extraction du charbon.

Une machine à feu dans une carrière d’extraction de pierres. - D.R.

A Dour aussi

On retrouve aussi ce vocable pour des noms de rues ou de cités avec entre autres la rue de la machine à feu à Gilly et la cité de la machine à feu à La Hestre.

Mais dans notre région, c’est à Dour que tous les regards vont se focaliser.

En effet, la société de la grande machine à feu de Dour a exploité plusieurs puits. C’est dans le bas de la rue de l’Enfer, dans la direction de Boussu, que le bâtiment a été construit. Cet engin se signalait par sa taille et sa qualité, d’où l’adjectif « grande ». Ce charbonnage fermera en 1932 tandis que le puits principal situé à la rue Camille Moury sera fermé en 1954. Ce sera donc le siège principal et l’endroit de ce charbonnage s’appelle le site de la machine à feu. Il ne reste aucun vestige des bâtiments ayant accueilli ces machines à feu, que ce soit à la rue de l’Enfer ou à la rue Camille Moury. Quelques cartes postales du début et de la moitié du 20ème siècle rappellent l’intense activité charbonnière du lieu… Actuellement, le lieu accueille le très réputé club d’athlétisme Dour Sports, et de 1989 à 2017 le site a accueilli le festival de musique de Dour.