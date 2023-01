Trade Republic offre 2% d’intérêts sur les liquidités pour tous les clients

Cela leur permet de bénéficier facilement de la hausse des taux d’intérêt par la Banque Centrale Européenne. Trade Republic propose désormais à tous ses clients l'un des taux d'intérêt annuels les plus élevés sur les liquidités en Europe. Contrairement aux autres banques et livrets, l’offre d’intérêts de Trade Republic à 2 pour cent n’est pas limitée dans le temps. Les intérêts sont calculés en temps réel et servis mensuellement, ce qui permet aux clients d'accumuler des intérêts composés. Avec l'introduction du taux d'intérêt sur les liquidités, Trade Republic renforce à nouveau sa mission de lutte contre le déficit d’épargne retraite en permettant à tous les européens de se constituer un patrimoine à long terme "Avec un taux d'intérêt de 2 pour cent par an, nous faisons profiter directement nos clients des avantages du nouvel environnement de taux d'intérêt. Chaque investisseur peut désormais percevoir directement et facilement des intérêts", déclare Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic. "Il y a quatre ans exactement, nous étions parmi les premiers à proposer l’investissement en bourse sans frais variables. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre mission visant à rendre la construction de patrimoine accessible à tous. Aujourd’hui, Trade Republic est la plateforme la plus attractive pour épargner et investir en Europe."

Avec la hausse des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne et l'inversion d'une tendance pluriannuelle de taux d'intérêt négatifs, l'épargne basée sur les intérêts redevient intéressante. Trade Republic est la première plateforme d’investissement à saisir l'opportunité de servir des intérêts sur les liquidités non investies des clients. Avec un taux d'intérêt effectif de 2 pour cent par an pour tous les clients existants et nouveaux, la plus grande plateforme d'épargne d'Europe se distingue clairement de la concurrence. Contrairement aux autres banques, la durée de l'offre n'est pas limitée et les taux d'intérêt sont valables jusqu'à nouvel ordre. Les intérêts créditeurs sont calculés en temps réel dans l'application et servis mensuellement. L'offre s'applique aux soldes jusqu'à 50 000 €. Les fonds des clients sont protégés jusqu'à 100 000 € par les systèmes de garantie des dépôts.