Deux ambulanciers viennent en aide à un homme gravement blessé mais cela dégénère: «Ils n’ont pas terminé leur service et sont en état d’incapacité»

C’est ce que rapportent Eric Labourdette, représentant syndical du VSOA, et Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les deux hommes avaient été appelés pour s’occuper d’un homme gravement blessé, mais ce dernier s’est comporté de manière agressive envers eux et a proféré des menaces de mort. « Les deux ambulanciers n’ont pas terminé leur service et sont en état d’incapacité », peut-on lire. de videos Mardi soir, vers 20h45, les ambulanciers s’étaient rendus à l’avenue Jean Sobiesky à Laeken pour un homme qui avait été victime d’un coup de couteau à cet endroit.

« Le patient s’est réveillé et a tenté d’attaquer les ambulanciers », explique Eric Labourdette. « La police a pu intervenir et maîtriser l’homme, mais il a ensuite dit aux ambulanciers qu’il savait où ils travaillaient et qu’il viendrait s’occuper d’eux là-bas ».