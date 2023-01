Attention à ce que vous faites, la police lance un message clair: «Ne soyez pas surpris si votre rue est soudainement envahie de combis de police et d’hélicoptères»

C’est un message plein d’humour qui reste cependant un bon rappel et un précieux conseil en cette période. Car la fin des fêtes d’année étant désormais actée, il est déjà temps de penser à ranger les décorations de Noël. Et pour ceux qui ont opté pour un sapin naturel, il faut penser à s’en débarrasser en attentant la collecte dans leur commune. Mais attention à ne pas faire n’importe quoi.

L’année dernière, la zone de police Noord avait alerté les Belges pour qu’ils n’emballent pas leur sapin à jeter n’importe comment. « Nous comprenons que vous ne voulez pas d’aiguilles dans votre maison mais, si vous sortez avec le sapin de Noël et le jetez à l’arrière de votre coffre pour l’emmener au parc à conteneurs, ne soyez pas surpris si la rue entière devient soudainement bleue avec des combis de police et des hélicoptères qui survolent votre domicile », avait indiqué la zone de police anversoise sur Facebook. Leur photo était, il faut le dire, assez parlante et inquiétante.